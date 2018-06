In stazione con una pistola per minacciare un uomo ma è un giocattolo: denunciato ragazzo

Ha impugnato una pistola per minacciare un altro uomo e poco dopo, di fronte ai carabinieri, durante un controllo, è stato trovato in possesso dell'arma che si è poi rivelata giocattolo.

Per questo motivo un ragazzo di origine marocchina di venticinque anni, residente a Monza e con precedenti, è stato denunciato dai militari brianzoli. Il giovane è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia cittadina durante un controllo effettuato in stazione: addosso al ragazzo i carabinieri hanno rinvenuto l'arma che poco prima era stata utilizzata per minacciare per futili motivi un connazionale.

Al termine degli accertamenti la pistola, priva del tappo rosso, si è rivelata essere un'arma giocattolo. E sono scattati la denuncia e il sequestro.