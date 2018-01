Giocano con una pistola sul treno, ad Arcore intervengono i carabinieri: due denunce

Hanno notato alcuni ragazzini armeggiare con quella che sembrava essere una vera pistola su un treno e hanno dato l'allarme ai carabinieri. E' successo nella serata di sabato su un treno della linea Monza-Lecco intorno a mezzanotte.

A dare l'allarme e a richiedere l'intervento dei militari della compagnia di Monza che hanno fatto fermare il treno in stazione ad Arcore per i controlli è stato il personale ferroviario. Gli addetti si sono imbattuti in un gruppetto di circa dieci ragazzi, tutti nordafricani, molti dei quali minorenni. Due di loro giocherellavano con una pistola.

I carabinieri sono saliti a bordo del convoglio, hanno individuato il gruppo e effettuato una perquisizione. Alla fine l'arma, in reltà una pistolagiocattolo ma priva del tappo rosso, è venuta fuori. Per i due, un uomo di 30 anni marocchini e un 17enne tunisino, entrambi residenti in provincia di Lecco, è scattata una denuncia per il possesso improprio dell'arma e per interruzione di pubblico servizio. Il 30enne inoltre è stato sorpreso in possesso anche di tre grammi di hashish e per questo segnalato come assuntore di sostanza stupefacente alla prefettura.