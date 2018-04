Bovisio Masciago, al supermercato per fare la spesa con una pistola nel giubbotto: denunciato

A fare la spesa con una pistola scacciacani. Fortunatamente non capita così spesso che i clienti si presentino al supermercato con in tasca un’arma, sia pure a salve.

Così, quando domenica un uomo di 57 anni si è entrato in un supermarket in corso Italia a Bovisio Masciago con una pistola nel giubbotto, una delle guardie addette alla sicurezza del punto vendita ha chiesto spiegazioni.

Immeditamente si è scatenata una discussione che ha reso necessario l'intervento dei carabinieri della compagnia di Desio. Ai militari il 57enne ha dichiarato di avere l'arma nel giubbotto ma di non avere nessuna intenzione di usarla. La spiegazione però non è bastata per evitare una denuncia per procurato allarme.