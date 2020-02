Pitbull azzanna padrone ai genitali, 40enne uccide il suo cane per salvarsi

Ha ucciso il proprio cane per salvarsi. L’animale, un pitbull lo ha aggredito, azzannandolo alle parti intime e l’uomo lo ha colpito con alcuni fendenti. E’ accaduto martedì pomeriggio in via Venezia, a Nova Milanese. L’uomo stava portando a passeggio il suo cane, appena fuori dalla sua villetta. In modo inaspettato il grosso cane si è aizzato contro un passante. Il suo padrone lo ha bloccato, impedendogli di fargli del male. Ma il cane per tutta risposta si è ribellato e ha aggredito il suo stesso padrone.

Il pitbull lo ha azzannato più volte alle braccia e ai genitali. Così il 40enne ha preso il coltellino di sicurezza (di uso consentito dalle forze dell’ordine) e lo ha colpito con alcuni fendenti.

A chiedere l’intervento dei soccorsi è stato un passante e sul posto in pochi attimi sono giunti i carabinieri della compagnia di Desio, gli agenti della polizia locale e i soccorsi del 118. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, in condizioni serie, in codice giallo. Il cane invece è morto poco dopo.