Tra i rifiuti in discarica spunta un pitone: serpente recuperato dalla polizia provinciale

Un pitone tra i rifiuti in discarica. Si aggirava tra i bancali della piattaforma ecologica di Vedano al Lambro e, probabilmente, tra la spazzatura e gli elettrodomestici ormai in disuso non ci è finito per caso. Mercoledì pomeriggio gli agenti della polizia provinciale di Monza e Brianza hanno recuperato un pitone a Vedano al Lambro. Allertati dagli operatori ecologici che hanno notato il serpente nel'area, gli agenti lo hanno recuperato tra i bancali e affidato all'Enpa di Monza.

"Ringraziamo i nostri agenti di polizia per il pronto intervento e ci raccomandiamo di non abbandonare gli animali: piuttosto lasciateli alle cure delle strutture che sul territorio se ne possono occupare, evitando di creare anche situazioni di allarme" hanno spiegato dalla Provincia.

Il pitone infatti, con tutta probabilità, è stato abbandonato in discarica da qualcuno.