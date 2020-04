Dagli antifurti alle valvole per i respiratori: l’azienda brianzola si reinventa e dona i dispositivi

Operosa, produttiva e solidale. Nonostante l’emergenza sanitaria in corso c’è una Brianza che sa mostrare il volto migliore di sé. Reinventandosi e reagendo.

Così ha fatto la Politec Srl. L’azienda di Bellusco, specializzata nella progettazione e produzione di sistemi perimetrali antintrusione a raggi infrarossi adesso produce e fornisce a titolo gratuito dispositivi respiratori destinati ai pazienti Covid19.

Sulla scia di molte aziende che hanno riconvertito la loro produzione per quella di dispositivi sanitari, anche la piccola azienda brianzola guidata da Giuseppe Garro, 20 dipendenti e una produzione interna di carattere nazionale, ha voluto fare la sua parte durante questa emergenza sanitaria che sta colpendo anche la nostra provincia. Dagli infrarossi dei sistemi antintrusione alle valvole miscelatore aria-ossigeno per campane di ventilazione CPAP destinate ai pazienti positivi.

“Abbiamo riconvertito la produzione per dare un aiuto concreto alla comunità” spiega Giuseppe Garro “le forniture vengono fatte ovviamente a titolo gratuito e permettono di mantenere aperta una parte della produzione, adottando tutte le misure precauzionali necessarie al fine di ottemperare agli obblighi che le autorità sanitarie hanno richiesto”.

Le valvole sono monopaziente, quindi la richiesta in questo terribile momento è altissima e la disponibilità attuale non sufficiente. Politec ha prodotto dei primi campioni test internamente con stampanti 3d, che sono serviti per realizzare gli stampi che permettono una produzione industriale di valvole in materiale plastico in grandi lotti. L’azienda è in grado di produrre dai 200 ai 250 pezzi giornalieri, un numero che da rapportarsi alla capacità produttiva di un’azienda di 20 dipendenti totali. I dispositivi verranno forniti agli ospedali della zona e alle strutture sanitarie che ne avranno necessità.

