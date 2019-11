Non ha il biglietto e perde il controllo sull'autobus: in piazza Castello arriva la polizia

E' salito sull'autobus ma non aveva il biglietto, non voleva acquistarlo e non aveva nessuna intenzione di farsi multare. E così, dopo diversi tentativi di convincere un passeggero di origine straniera a fornire le proprie generalità per procedere con una contravvenzione, in piazza Castello è dovuta intervenire una volante della Questura.

E' successo intorno alle 18, nel piazzale dell'autostazione gremito di pendolari e passeggeri in attesa dei mezzi per rientrare a casa. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati i controllori dell'azienda addetta al servizio di trasporto pubblico di fronte all'atteggiamento poco collaborativo dell'uomo. Alla fine il passeggero ha mostrato agli agenti e al personale addetto al controllo il proprio documento.