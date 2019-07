Monza come Santa Monica, ecco gli agenti della Locale in bici nel parco della Villa Reale

Monza come Santa Monica e la polizia locale come I Pacific blue: i poliziotti in bicicletta della serie tv trasmessa nei primi anni Duemila che aveva come protagonisti proprio gli agenti in sella alle bici. L'assessore alla sicurezza Federico Arena ha annunciato l'attivazione di un nuovo servizio della Locale. L'obiettivo? Stop ai furbetti in Villa Reale e nel Parco di Monza.

Nei giorni scorsi è stato attivato un nuovo servizio e gli agenti del comando di via Marsala presidieranno le aree verdi in sella alla bici: "Abbiamo voluto assegnare compiti di informazione alla cittadinanza e di controllo di alcune zone note per lo spaccio, ma anche di sanzionamento dei comportamenti scorretti da parte degli utenti, per permettere a tutti di vivere il parco in tranquillità".