Blitz contro la prostituzione della polizia locale: identificate due lucciole

Si chiude un weekend impegnativo per gli agenti della Polizia Locale: nella notte tra venerdì e sabato gli agenti del NOST sono stati impegnati in un servizio di contrasto alla prostituzione in viale Campania, via Tevere e via Taccona. L’attività, svolta durante un servizio congiunto, ha portato all’identificazione di due persone albanesi, risultate irregolari e quindi condotte presso gli uffici della Questura a Milano. Una dozzina le persone controllate cui sono state elevate sanzioni per omesso utilizzo della cintura o transito con semaforo rosso.

Alle 23.25 è stato fermato un giovane che stava consumando marijuana, poi condotto in pronto soccorso per gli accertamenti: in attesa dell’esito delle analisi mediche la patente gli è stata sospesa.



Intanto, nella giornata di venerdì, gli agenti avevano svolto un importante servizio antidroga nei giardini di via Visconti, nei pressi del Giardino Incantato, ai Boschetti Reali e poi intorno alla stazione: in totale sono stati rinvenuti e sequestrati 28 grammi di sostanze, tra hashish e marijuana, mentre un giovane originario del Gambia è stato identificato.

“Continuano senza sosta le attività di presidio dei nostri agenti – spiega l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena – Siamo certi che una presenza così costante tra le strade delle nostre pattuglie potrà scoraggiare quanti, in spregio alle regole, pensano di poter continuare a compiere illeciti: controllo, rigore e sicurezza restano le nostre parole d’ordine”.