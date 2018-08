Accordo tra comune di Monza e polizia locale: revocato lo sciopero durante il Gran Premio

Fumata bianca mercoledì 29 agostoa in Prefettura in merito all’annunciato sciopero della Polizia Locale di Monza durante i giorni del Gran Premio. Sospeso lo stato di agitazione. Al termine dell’incontro le organizzazioni sindacali coinvolte, infatti, hanno sospeso lo stato di agitazione e revocato le iniziative proclamate la scorsa settimana, compreso il blocco degli straordinari, quale forma di protesta per i nuovi turni di servizio di pubblica sicurezza voluti dall’amministrazione presso la stazione ferroviaria.



L’intesa. La conciliazione raggiunta oggi, alla presenza del Prefetto Giovanna Vilasi, è il risultato di un’intesa per la riorganizzazione e l’efficientamento dei turni del presidio, che in via sperimentale sarà svolto quotidianamente per un mese secondo i seguenti orari: dalle ore 7.00 alle 9.00 con due agenti e una pattuglia mobile di pronto intervento con priorità sulla stazione e dalle 17.00 alle 22.00 con quattro agenti e la medesima pattuglia. Il periodo di sperimentazione avrà inizio da lunedì 3 settembre e si concluderà dopo 30 giorni, al termine dei quali saranno presentati in Prefettura i risultati, alla presenza di tutte le sigle sindacali rappresentative del Corpo, per poi concordare le modalità di prosieguo delle attività ed eventuali correttivi.



"È sempre stata una priorità anche per noi garantire prima di tutto la sicurezza dei nostri agenti – hanno detto il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla sicurezza Federico Arena che hanno partecipato al tavolo prefettizio - Per questo abbiamo già dotato il personale di spray urticante e di bastoni estensibili, mentre il prossimo mese saranno consegnati giubbotti antitaglio".

"La soluzione individuata – proseguono Allevi e Arena – deriva dall’esperienza maturata in questo primo anno e dalla consapevolezza delle fasce orarie più sensibili per la sicurezza dei cittadini: valuteremo insieme l’efficacia dei nuovi turni tra un mese, sperando che nel frattempo anche l’Esercito con i militari dell’Operazione Strade Sicure possa darci una mano".