La polizia passa al setaccio il mercatino dell'usato: scattano le maximulte

Maximulte al mercatino dell'usato di Monza. Nella giornata di domenica 17 febbraio i poliziotti del commissariato di Monza, insieme agli agenti della polizia locale, hanno passato al setaccio al mercatino che ogni mese si svolge all'interno del parcheggio dello stadio Brianteo. È stato sanzionato l'organizzatore, sprovvisto dei permessi per lo svolgimento della manifestazione; non solo: multe salate anche per sei venditori che vendevano prodotti nuovi. Per loro, oltre al sequestro degli oggetti, è scattata una multa di tremila euro.

Non solo: gli agenti hanno passato al setaccio tutti i banchetti dei 73 venditori e 26 sono risultati avere precedenti con la giustizia.