"La mia vicina non risponde": i pompieri sfondano la porta, ma la donna stava dormendo

Non rispondeva al citofono e per questo una vicina, temendo il peggio, ha chiamato i vigili del fuoco. Fortunatamente non c'è stato nessun tragico epilogo: quando i pompieri sono entrati nella sua abitazione hanno trovato l'anziana mentre dormiva. È successo nella mattinata di giovedì 14 febbraio in via Giuseppe Verdi a Meda.

Poco prima delle 10 una vicina di casa ha citofonato alla porta dell'anziana, ma non c'è stata alcuna risposta. Così la donna ha contattato i vigili del fuoco e sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Desio e dopo aver controllato che dall’appartamento non proveniva alcun segnale hanno scardinato la serratura e aperto la porta.

Pochi istanti dopo la scoperta: l'anziana non aveva sentito il campanello perché stava dormendo.