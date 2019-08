Ponte Colombo sul Lambro, approvato il progetto definitivo: ecco come sarà

Da demolire e ricostruire. Nella seduta di mercoledì la giunta ha dato il via libera definitivo al progetto per il ponte sul Lambro in centro che lo scorso settembre era stato chiuso al traffico dopo le verifiche ispettive che avevano evidenziato “situazioni di pericolo in relazione alla capacità portante”.

Il nuovo ponte Colombo avrà, secondo il progetto redatto dalla società di consulenza, la struttura portante costituita da travi in acciaio, mentre la pavimentazione riprenderà quella di via Spalto Piodo: i materiali usati, infatti, richiameranno il disegno e il colore del porfido. I parapetti, infine, saranno in continuità con quelli della passerella del mercato. Previste due corsie ciclopedonali e una centrale veicolare. Quest’ultima, delimitata da barriere di protezione e pilomat, sarà riservata ai residenti e ai mezzi di soccorso. Il traffico sarà a regolato a senso unico alternato. L’investimento previsto è di 753 mila euro.

A settembre si potrà procedere con la pubblicazione della gara per l’individuazione della ditta incaricata di demolire il vecchio ponte e costruire quello nuovo. Operazioni che potranno svolgersi tra la fine dell’anno e l’inizio del 2020. Durante la procedura di gara ACSM – AGAM lavorerà sui sottoservizi in modo da consegnare alla ditta vincitrice il cantiere «pronto»: la prima fase dei lavori consisterà nella demolizione del ponte e poi nel montaggio della nuova struttura e nel suo posizionamento sul fiume Lambro. Il nuovo ponte migliorerà anche la sicurezza dell’area in caso di piena del fiume perché risulta più alto e, quindi, aumenta la «luce», cioè lo spazio per il passaggio dell’acqua.

“L’approvazione del progetto definitivo/esecutivo – spiega il Sindaco Dario Allevi – è uno step importante. Siamo consapevoli dei continui disagi che sono costretti a sopportare i residenti e i commercianti con cui sin dal giorno della chiusura abbiamo aperto comunque un canale di dialogo e confronto. Tutte le fasi dei lavori sono state pensate per non interferire con l’alveo del Lambro e, quindi, contenere al massimo i tempi di esecuzione dei lavori. Proprio per questo abbiamo anche previsto un collaudo in corso d’opera finalizzato a “tagliare” ulteriormente la durata del cantiere. Stiamo correndo, ma è evidente che un’opera pubblica di questo tipo richiede attenzione e rigore nell’esecuzione”.