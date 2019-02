"Strani tremolii": chiuso e poi riaperto il ponte sul Seveso di via Marelli a Cesano Maderno

È stato chiuso in via precauzionale e poi riaperto il ponte sul Seveso in via Don Lino Marelli a Cesano Maderno. La chiusura era scattata nel pomeriggio di mercoledì 20 febbraio dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni passanti che avrebbero sentito delle vibrazioni anomale.

Inizialmente la polizia locale aveva chiuso l'attraversamento al traffico veicolare. Nella serata di mercoledì il sindaco Maurilio Longhin e il dirigente dell’Area tecnica comunale hanno deciso di togliere le transenne e riaprire la struttura.