Porsche parcheggiata nel posto riservato alle ambulanze del Policlinico: ecco la fotografia

In quel posto non ci potrebbe parcheggiare nessuno se non le ambulanze. E invece nella giornata di mercoledì 30 gennaio quello stallo è stato occupato da una Porsche, parcheggiata proprio sotto il cartello che annuncia il divieto. È successo al Policlinico di Monza e la fotografia, pubblicata sul gruppo "Sei di Monza se..." ha creato parecchio scompiglio. L'immagine è rimasta visibile fino a pomeriggio inoltrato, salvo poi venir cancellata.