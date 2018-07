Trova in centro un portafogli con 500 euro e lo restituisce alla proprietaria

Ha trovato a terra un portafogli con 500 euro, contanti che erano i risparmi di una casalinga. E lui — Sergio Ciocca, pensionato residente a Trezzo sull'Adda — non ci ha pensato due volte: ha preso in custodia il portafogli e lo ha consegnato ai carabinieri. Risultato? Tutti i contanti sono ritornati nelle mani della proprietaria.

Tutto è accaduto nella giornata di martedì 17 luglio, come riportato in una nota diramata dai carabinieri della compagnia di Vimercate. L'uomo, infatti, aveva trovato in centro a Paderno d'Adda (Lecco) un portafogli colmo di contanti e con tutti i documenti della proprietaria. Mosso da un grande senso di civiltà si è presentato nella stazione dei carabinieri di Trezzo sull'Adda (Milano) e ha denunciato il ritrovamento.

Nel frattempo la proprietaria, una donna residente a Rovagnate (Lecco), aveva già presentato la relativa denuncia di smarrimento ai carabinieri di Brivio (Lecco). Il lieto fine pochi minuti dopo quando i carabinieri l'hanno invitata a presentarsi in caserma a Trezzo sull'Adda dove il pensionato le ha restituito i suoi risparmi.