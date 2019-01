Trova un portafogli con 35mila euro nel parcheggio del supermercato e lo restituisce

Ha trovato un portafogli con 35mila euro nel parcheggio di un supermercato, contanti che erano i risparmi di un giovane imprenditore monzese. E lei non ci ha pensato due volte: lo ha raccolto e lo ha consegnato alla cassiera del market. Il tesoretto è poi passato nelle mani del direttore della struttura che ha chiamato la polizia. L'epilogo? Tutti i contanti sono ritornati nelle mani del legittimo proprietario.

È accaduto nella serata di giovedì 10 gennaio all'Unes di via Marsala a Monza, come confermato dagli investigatori del commissariato cittadino. Erano da poco scoccate le 20 quando la donna, dopo aver fatto la spesa, è ritornata all'interno del supermercato con in mano un voluminoso portafogli che aveva trovato tra il chiaro e lo scuro in mezzo alle auto del parcheggio.

Il tesoretto, dopo essere passato nelle mani della commessa, è stato affidato al direttore del supermercato e infine alla polizia. Sono stati gli agenti a contattare il proprietario e a restituirgli la somma.

Secondo quanto trapelato i contanti sarebbero i risparmi dell'attività del giovane imprenditore: il ragazzo, come ha spiegato agli investigatori, avrebbe avuto con sé tutte quelle banconote perché aveva traslocato recentemente e la sua nuova abitazione era senza allarme.

Una volta tornato in possesso del tesoretto ha cercato di ringraziare la donna che lo ha trovato, ma lei — che ha deciso di rimanere anonima — ha anche rifiutato la ricompensa.