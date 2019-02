Posta non consegnata o gettata nei campi della Brianza: il caso arriva al Pirellone

"I disservizi causati da Poste Italiane in Brianza hanno già superato il livello di guardia". Così Alessandro Corbetta, consigliere regionale della Lega, interviene in merito alle continue segnalazioni di mancato recapito della corrispondenza postale nei Comuni della provincia di Monza e Brianza.

"Il caso delle Poste in Brianza è finito più volte sulle cronache locali – continua Corbetta – anche a causa di situazioni eclatanti, come i plichi di buste trovati a margine della strada a Desio, proprio in un quartiere dove la posta non arrivava da più di due mesi".

"Lettere mai consegnate o arrivate a destinazione l’anno successivo all’invio: le segnalazioni, oltre che da Desio, sono giunte da parecchi cittadini di Muggiò e di Monza. La situazione causa frequenti disagi alla popolazione, anche di natura economica, colpa di bollette e avvisi recapitati quando ormai scaduti da tempo".

"Per questi motivi – aggiunge il consigliere della Lega – con un'interrogazione ho chiesto alla Giunta regionale di attivarsi presso la Direzione lombarda di Poste Italiane affinché questi disservizi finiscano nel più breve tempo possibile e non si ripetano mai più".