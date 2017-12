“E’ Natale anche per te”, pranzo per i senzatetto a Monza

Sindaco e assessori camerieri per un giorno. Sabato 23 ottobre a Monza è in programma un pranzo di Natale dedicato alle persone senzatetto della città.

L'iniziativa, che si svolgerà il 23 dicembre alle ore 12.30, presso l’Oratorio Carrobiolo dei Padri Barnabiti, è coordinata dall’Amministrazione Comunale e promossa da FIDAPA Modoetia Corona Ferrea, Zeroconfini Onlus e i City Angels di Monza, che hanno provveduto ad invitare le persone senza fissa dimora.

Il pranzo - che sarà servito ai tavoli dagli assessori della Giunta Comunale insieme al Sindaco Dario Allevi – è stato organizzato grazie al supporto di BrianzAcque, Banco Alimentare della Lombardia_Danilo Fossati Onlus, Club Alpino Italiano, Consorzio Vero Volley, Esselunga, Ristorante il Moro, Istituto Alberghiero Olivetti Monza, S.S.D. Monza 1912, Sporting Club Monza, Volontari del Gruppo di Protezione Civile del Comune di Monza.

“E’ Natale anche per te è un contenitore che ci impegniamo a riempire, nel tempo, coinvolgendo le tante realtà del terzo settore che lavorano a fianco delle categorie più fragili – hanno spiegato il Sindaco e l’Assessore alle Politiche Sociali, Desiré Merlini - Per i prossimi anni ci piacerebbe promuovere, oltre al pranzo per i senzatetto, anche altri appuntamenti di festa e solidarietà per quanti, per tanti motivi, trascorrono il periodo delle feste da soli”.