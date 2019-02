Perde il controllo del parapendio a motore e precipita: attimi di paura per un brianzolo

Un brianzolo di 56 anni è precipitata con il parapendio a Casargo, in zona Giumello (Lecco). L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di domenica 17 febbraio in una zona frequentata da deltaplanisti e appassionati di volo.

Inizialmente le condizioni del 56enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto in codice rosso l'elisoccorso e il personale del soccorso alpino. L'equipe dell'elicottero e il Cnsas hanno faticato non poco per recuperare il pilota, un 56enne residente a Renate dopo quasi due ore di lavoro l'uomo è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Lecco in codice giallo. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo abbia perso il controllo del parapendio durante le fasi di decollo.