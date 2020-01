Precipita dal palazzo, fa un volo di cinque metri e atterra in piedi: 28enne miracolata

È caduta da un palazzo precipitando per circa cinque metri e poi è atterrata in piedi. L'incredibile episodio, che ha per protagonista una ragazza di 28 anni, è accaduto a Senago, estrema periferia nord di Milano, verso le 18:15 di mercoledì 29 gennaio.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e i carabinieri. A causa del violento impatto con il suolo la 28enne si è fratturata entrambe le gambe e, si sospetta, il bacino, oltre a riportare un politrauma. Ma si è miracolosamente salvata. Il personale sanitario l'ha portata in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano.

Non è ancora chiaro, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, cosa abbia potuto provocare la caduta della giovane donna dall'edificio. Sulla vicenda stanno facendo luce i militari, intervenuti sul luogo dell'incidente per ricostruirne la dinamica.