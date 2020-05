Sale su scalinata per scappare dai carabinieri e precipita: 21enne in ospedale

Erano stati chiamati dai residenti per alcuni schiamazzi notturni ma si sono ritrovati davanti un 21enne che per sfuggire a un controllo si è arrampicato su una scala, precipitando da cinque metri. E’ successo a Seregno in via Cantù, nella notte tra martedì e mercoledì. Quando i carabinieri hanno fermato per un controllo un 21enne di origini peruviane, in strada in compagnia di un connazionale, il giovane ha reagito scappando.

Per guadagnarsi la fuga è salito su una scalinata all’interno di una corte per scavalcare un muro ma poi è precipitato da un’altezza di cinque metri, fratturandosi le gambe. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove ora è sotto osservazione ma non è in pericolo di vita. Il 37enne che era insieme al giovane invece è riuscito a dileguarsi. Sul conto del 21enne pendeva un ordine di carcerazione per diverse condanne per furto. L’ordine però risulta sospeso per trenta giorni in attesa di eventuali richieste di misure alternative.