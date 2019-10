Sbaglia una manovra, si ribalta con l'aereo mentre atterra in ditta: 81enne illeso

Un ultraleggero ribaltato e il pilota, un anziano di 81 anni, praticamente illeso. È successo in via Locatelli a Biassono nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 17.30 quando l'anziano — che ha una pista di atterraggio all'interno della sua azienda — ha perso il controllo del velivolo durante le fasi di atterraggio. L'aeromobile si è ribaltato sulla pista ed è subito scattata l'allerta massima

In un primo momento le sue condizioni sembravano disperate tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente l'81enne è praticamente rimasto illeso e ha rifiutato i soccorsi. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della compagnia di Monza e i vigili del fuoco per gli accertamenti. Secondo quanto riferito dai militari la pista di atterraggio era autorizzata, non è stata riscontrata nessuna irregolarità.

La pista di atterraggio vista da Google Earth