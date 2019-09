Niente più code per la scelta del medico di base e per le esenzioni: ecco il numero per le prenotazioni

Niente più code e attese per la scelta o il cambio del Medico di Base e per i rinnovi delle esenzioni. Per evitare disagi all’utenza la ASST di Monza, già dal mese di luglio, ha attivato un nuovo servizio per limitare le attese.

Per scegliere o cambiare il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta, così come per il rinnovo dell’esenzione per prestazioni diagnostiche e farmaceutiche (indirizzate a cittadini disoccupati, cassaintegrati o pazienti affetti da patologie croniche e rare), è possibile prenotare chiamando il numero 039.2335323, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Per limitare i disagi, è possibile recarsi (in questa fase per i soli cittadini di Monza, Villasanta, Desio, Muggiò e Nova Milanese) presso gli sportelli di Monza via Boito 2 e Desio via Ugo Foscolo 24 tramite appuntamento, limitando così il tempo di attesa.

Si ricorda che gli utenti possono svolgere le pratiche necessarie per il rinnovo delle esenzioni anche attraverso altre possibilità:

• recandosi presso una qualunque farmacia lombarda, per rinnovare le sole esenzioni E02, E12, E13, E30 e E40;

• on-line autenticandosi sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) al link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it.