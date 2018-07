Stazione di Monza, scatta il presidio della polizia locale: lo scalo diventa sorvegliato speciale

È entrata a regime la scorsa settimana la nuova programmazione del presidio fisso della Polizia Locale, istituito circa un anno fa nell’area antistante alla stazione di Monza, in via Arosio.



La decisione prevede la presenza quotidiana di una pattuglia fissa del nucleo Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) della polizia locale a partire dalle 8 fino alle ore 22 e non più alle 20. A supporto degli agenti saranno presenti a rotazione anche rinforzi dei carabinieri e della polizia di stato.



“Il ruolo di deterrente svolto dal presidio ha già dato molti risultati positivi in questi mesi – spiegano il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla sicurezza Federico Arena - ma è necessario fare ancora di più per restituire quella serenità perduta ai tanti pendolari che transitano dalla stazione nelle ore serali e contrastare la presenza significativa di persone moleste o irregolari”.