Federico ha fretta di nascere, a Desio "miracolo" di Capodanno in sala parto

Gioele è stato il primo bimbo a venire alla luce in Brianza. Il piccolo, tre chili e mezzo, è nato alle 2.50 della notte di Capodanno a Carate Brianza. Qualche ora dopo di lui nel presidio brianzolo è arrivato un fiocco rosa ed è venuta alla luce Diana, nata alle 4.23 minuti con i suoi due chili e 280 grammi.

A chiudere il bilancio delle nascite del 2017 invece a Carate Brianza ci ha pensato Anastasia, nata alle 22.28 della sera di San Silvestro, preceduta di soli tre minuti da Sofia, venuta alla luce alle 22.25.

Nottata tranquilla invece in sala parto a Vimercate dove, alle 11.30 della mattina del 1 gennaio, ancora non si erano registrate nuove nascite. All'appello mancano ancora i dati relativi a Monza.

Nottata impegnativa a Desio: fiocco azzurro per Federico

A Desio il primo nato dell'anno è Federico che aveva fretta di nascere. Il piccolo è venuto alla luce alle sei e cinquanta minuti con un parto cesareo d'urgenza a trenta settimane e un giorno di gestazione. Il piccolo, che ora sta bene, è nato prematuro e il personale in servizio e le ostetriche insieme alla dottoressa Varisco Tiziana, responsabile facente funzioni del reparto Pediatria, hanno dovuto fronteggiare una vera e propria emergenza. La mamma del piccolo Federico è arrivata in ospedale d'urgenza con una emoraggia in corso e un distacco di placenta. Immediatamente è stato effettuato il taglio cesareo e Federico è nato prematuto con un peso di un chilo e settecento grammi.

Sia il piccolo che la mamma, assicurano dall'ospedale, stanno bene e il bimbo è stato trasferito nella mattinata di lunedi' a Monza, presso la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma presso l'ospedale San Gerardo con il servizio di trasporto emergenza neonatale.

A Desio nel corso del 2017 sono nati 1340 bambini di cui undici solo il 31 dicembre tra cui due gemellini e il bilancio si è chiuso con una calo di 13 nascite rispetto all'anno precedente.