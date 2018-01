San Fruttuoso, si rinnova e si "sdoppia" l'impegno per il quartiere

In occasione dei suoi vent'anni di attività l'Associazione HQ Monza ha deciso di tirare le somme e, considerando le battaglie, gli impegni e i risultati ottenuti per il miglioramento della vivibilità non solo nel quartiere ma anche in città ha deciso di "sdoppiarsi". HQ Monza era nata due anni dopo il Comitato San Fruttuoso, del quale rappresenta uno sviluppo su temi più generali che riguardano la città e non solo il quartiere. E adesso, dopo vent’anni, l’associazione raddoppia e i due gruppi si separano e si distinguono, moltiplicando l’impegno. HQMonza, con Isabella Tavazzi portavoce, continuerà ad occuparsi di temi generali, in primo luogo Monza Metropolitana e sviluppo della città di qualità. Il Comitato San Fruttuoso invece si concentrerà sul quartiere con un nuovo portavoce: Andrea Seggioli, 27 anni.

Attenzione ai problemi del quartiere

Quali sono le criticità più sentite dagli abitanti a San Fruttuoso? A fare il punto sugli aspetti negativi del quartiere è Andrea Seggioli, 27 anni, il nuovo portavoce del Comitato San Fruttuoso. Oltre alla questione ancora irrisolta sulla riqualificazione dell'area dismessa tra viale Lombardia e via della Taccona, davanti al “Castello”, la "più antica di Monza", a sollevare polemiche è anche l'aspetto di viale Lombardia che, a diversi anni di distanza dal termine dei lavori del tunnel, presenta ancora alcuni interventi da portare a termine.

"A quasi cinque anni dall’apertura del tunnel, la zona in superficie è ancora un cantiere. Solo poche settimane fa, finalmente, è stata costruita la pensilina per il bus Z222 all’altezza dell’Esselunga e sono stati installati alcuni cestini, che però restano troppo pochi" spiega il portavoce del quartiere.

La situazione non è positiva per i residenti nemmeno sul fronte traffico. "Da due decenni lamentiamo la presenza di un consistente traffico di attraversamento nel quartiere: auto che, nelle ore di punta, sfrecciano senza fermarsi, da nord a sud e viceversa. Negli anni abbiamo avanzato più di una proposta di soluzione rivolgendoci a più di una amministrazione comunale, ma non abbiamo avuto risposte". Un problema nel quartiere, aggiungono dal comitato, è la carenza di parcheggi. "Insieme all’Asco San Fruttuoso avevamo proposto un interessamento del Comune perché la parrocchia aprisse alla sosta l’area dell’ex oratorio di via Tazzoli, ma niente è accaduto. Anche il cortile interno della elementare Alfieri potrebbe essere aperto alla sosta al momento dell’ingresso e della uscita degli alunni, contribuendo a ridurre la sosta “selvaggia” che in quegli orari crea non pochi problemi alla circolazione".