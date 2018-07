Travolse e uccise la compagna di scuola: a settembre il processo per omicidio stradale

È stata fissata per martedì 11 settembre presso il tribunale di Monza l'udienza preliminare per la 19enne di Brugherio che sabato 14 novembre 2017 a Vimercate travolse e uccise la piccola Stacey Oledibe mentre si stava recando a scuola. La giovane è accusata di omicidio stradale e omissione di soccorso.

L'incidente

L'incidente era avvenuto poco dopo le 8: Stacey fu travolta mentre stava attraversando le strisce pedonali in via Galbussera per andare a scuola. La 19enne, alla guida della sua Opel Agila, non si sarebbe accorta della ragazza e l'avrebbe travolta. Dopo essersi inizialmente fermata, la studentessa risalì in auto, presa dal panico, e si diresse a scuola dove lei stessa avrebbe confessato al personale quanto accaduto. Non solo: gli agenti trovarono a scuola l'auto con il parabrezza in frantumi.

Un impatto devastante e Stacey, che da solo un mese frequentava il primo anno del liceo scientifico Banfi all'Omnicomprensivo di Vimercate, morì dopo tre giorni di agonia in un letto d'ospedale al Niguarda di Milano. Attorno al dolore della famiglia si era stretta tutta la comunità di Vimercate e la scuola, con le preghiere di insegnanti, compagni e i ricordi degli amici.

A Marzo la Procura di Monza chiuse le indagini, accusando la 19enne, che nei giorni successivi al drammatico incidente aveva ricevuto anche minacce di morte, di omicidio stradale e omissione di soccorso.