Niente più richiedenti asilo nel condominio di via Asiago: trasferiti anche gli ultimi due ospiti

Niente più richiedenti asilo in via Asiago. Questa settimana anche gli ultimi due ospiti hanno lasciato gli appartamenti che erano stati messi a disposizione dalla cooperativa che si occupa di accoglienza nello stabile di nuova costruzione del quartiere San Rocco.

Proprio la palazzina, mesi fa, era finita al centro delle cronache locali e nazionali, per la difficile situazione di convivenza denunciata da una decina di famiglie italiane residenti che si erano ritrovate a convivere con centotrenta cittadini stranieri richiedenti asilo.

Dopo le proteste e la mobilitazione mediatica era scoppiato anche il caso politico e le richieste alla Prefettura per trovare soluzioni alternative. Il numero dei cittadini richiedenti asilo ospitati poi era sensibilmente sceso e ora anche gli ultimi diciotto ospiti presenti sono stati trasferiti e destinati a una diversa sistemazione.

Sabato il sindaco di Monza, Dario Allevi, che già in campagna elettorale si era interessato al caso, sarà in via Asiago per incontrare i residenti insieme agli assessori Federico Arena e Andrea Arbizzoni.

"Sono finalmente soddisfatta perchè dopo due anni e mezzo siamo arrivati alla fine di questa storia tormentata" ha commentato Tatiana Russi, residente dello stabile e sostenitrice fin dall'inizio della causa. "Abbiamo avuto ragione fin da subito perchè questa situazione di accoglienza non poteva esistere in un contesto condominiale privato".

"Ringraziamo l'attuale amministrazione e in particolare il sindaco Dario Allevi che ci è sempre stato vicino e sostenuti e che a differenza di altri dalle parole è arrivato ai fatti" ha concluso.