Vagoni sospesi a 500km/h tra Cologno a Vimercate, progetto truffa in Regione

Binari sospesi e vagoni che viaggiano a 500 km/h. Un progetto avvenieristico, rivelatasi poi una truffa, finito sul tavolo della commissione Trasporti della regione Lombardia, che avrebbe potuto rivoluzionare la mobilità brianzola e collegare, Cologno Monzese e Vimercate.

Purtroppo però nulla era vero. La società bielorussa Sky Way, che aveva presentato il progetto, non aveva mai realizzato nemmeno un'opera di questo genere, nonostante vantasse lavori in tutto il mondo. I rappresentanti dell'azienda con sede in Bielorussia - racconta il Corriere - sono stati ascoltati al Pirellone su richiesta del consigliere regionale leghista Andrea Monti e hanno illustrato il loro piano più che mai all'avanguardia. L'architetto Gustavo Palumbo, in particolare, ha parlato dei progetti già realizzati dalla società a Dubai, in India, Australia e Turchia.

Il progetto truffa

A rivelare la natura truffaldina della proposta di Sky Way è stato il consigliere del Pd Pietro Bussolati, annunciando che la collocazione dei titoli della società, con sedi in diversi paradisi fiscali, era stata bloccata dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa. Non solo. Finora "non è stato realizzato nemmeno un progetto operativo. Stiamo assistendo a una rappresentazione artistica in commissione Trasporti", ha annunciato Bussolati.