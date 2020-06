Villasanta, 56 bossoli esplosi e abbandonati in strada: indagano i carabinieri

Cinquantasei bossoli abbandonati in strada a Villasanta. Insolito ritrovamento quello avvenuto nella serata di mercoledì 24 giugno in via Colombo, una stradina residenziale alle spalle del parco nel comune brianzolo alle porte del capoluogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Monza sono intervenuti in seguito a una segnalazione e hanno rinvenuto in strada una cinquantina di bossoli esplosi di vari calibri e marche. Sono in corso le indagini per risalire all'autore del gesto. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che i bossoli possano essere stati esplosi altrove e solo successivamente gettati in via Colombo.