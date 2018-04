Accoltella una prostituta, 22enne condannato a quattro anni

Aveva ferito con una coltellata al collo una prostituta moldava con cui aveva avuto un litigio. Per questo un giovane di 22 anni, di Monza, è stato condannato a quattro anni di reclusione.

Il ferimento era avvenuto lo scorso 24 agosto a Lentate sul Seveso sulla Novedratese. Trasportata in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza, la prostituta poi non si è costituita parte civile nel processo. Così la pena per il 22enne è scesa da nove a quattro anni.

Il giovane dopo aver sferrato la coltellata era fuggito, senza nemmeno soccorrerla. Ma la moldava era riuscita a fornire una descrizione del suo aggressore, che era stato rintracciato e arrestato.