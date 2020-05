Giovani ragazze costrette a prostituirsi in un club privato a Varedo: sette arresti

Costringevano giovani ragazze a prostituirsi in un circolo privato trasformato in un night club a Varedo, in Brianza. L'operazione, condotta dai carabinieri di Saronno (Varese), coordinati dalla Procura di Monza, ha permesso di arrestare sette persone.

La banda sgominata dai militari, tutti cittadini italiani ed albanesi, è accusata di gestire il giro di sfruttamento della prostituzione. I soggetti sono stati bloccati sabato mattina nelle loro abitazioni a Varese, Milano, Monza Brianza, Como, Lecco ed Alessandria. Le indagini che hanno portato agli arresti erano iniziate dopo la denuncia di una delle ragazze che ha raccontato agli inquirenti di essere vittima di violenza.