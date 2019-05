Toncar, protesta davanti a consorzio di cooperative

Venti lavoratori hanno manifestato venerdì mattina davanti alla sede del consorzio di cooperative sociali di via Rossini, a Seregno.

I lavoratori – tutti di origine nordafricana – hanno protestato perché una delle cooperative non ha rinnovato il contratto di lavoro alla Toncar di Muggiò. La manifestazione pacifica si è protratta per circa un’ora, alla presenza dei carabinieri di Seregno che non sono dovuti intervenire. Era stata preceduta da un altro picchetto di fronte alla prefettura di Monza.

I lavoratori lamentano di non aver ancora ricevuto alcuni stipendi, nonostante l’emissione delle buste paga.