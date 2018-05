Meno complicazioni e tempi di ricovero più brevi al San Gerardo grazie al protocollo Eras

Complicanze operatorie ridotte e tempi di degenza più brevi. Questi in sintesi gli importanti obiettivi del protocollo internazionale ERAS adottato dalla ASST di Monza. Il protocollo internazionale Eras (acronimo per Enhanced Recovery After Surgery) è attivo da oltre due anni presso l’Unità operativa semplice di Chirurgia colorettale, coordinata dal dott. Alvaro Bugatti, all’interno della Chirurgia Universitaria Chirurgia I dell'ospedale San Gerardo di Monza per alti standard di gestione del malato chirurgico affetto da patologia colica.

Con più di 200 pazienti operati nel 2017 di tumore al colon, Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, colloca l’ospedale San Gerardo tra i primi nove centri lombardi per volume di pazienti operati e per qualità dei risultati.

Come funziona il protocollo

Il protocollo Eras si compone di tre parti: il pre operatorio che consiste in una accurata informazione del malato non solo sull’intervento a cui verrà sottoposto ma anche sulla logistica del ricovero, sul personale che si prenderà cura di lui e al controllo del dolore e alla mobilizzazione precoce.

A questa segue poi una parte operatoria, in stretta collaborazione con il servizio di Anestesia e rianimazione, finalizzata ad una ottimizzazione delle terapie antalgiche, ad un’anestesia ben tollerata, e soprattutto ad una chirurgia mini invasiva laparoscopica e all’utilizzo delle più moderne tecnologie in campo chirurgico. Nel post operatorio poi i vantaggi sono dati da un rapido ritorno alla normalità delle funzioni quotidiane del paziente che in assenza di significativo dolore e senza più presidi invasivi (sondino nasogastrico, drenaggi, catetere vescicale) inizia ad alimentarsi e a mobilizzarsi già dalla prima giornata post operatoria. Il paziente può essere dimesso a partire dalla quarta giornata.

“La ASST di Monza è sempre in prima linea nell’applicazione di protocolli di eccellenza nel campo della medicina e della chirurgia – sottolinea il Direttore Generale Matteo Stocco -. L’introduzione già due anni fa del protocollo Eras ha significato il miglioramento della qualità del servizio offerto, non solo per quanto riguarda l’adozione di tecniche chirurgiche all’avanguardia ma soprattutto per la gestione clinica del paziente e per la sostenibilità del sistema sanitario”.