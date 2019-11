Vimercate, sette ragazzini soccorsi da ambulanza a scuola per uno "strano" prurito

Sette ragazzini soccorsi a scuola e uno strano prurito di cui ancora - al momento - non sono note le cause. Intorno alle 11 di giovedì 7 novembre a Vimercate, all'interno dei locali dell'Omnicomprensivo di via Adda, sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze a causa di uno strano "rash cutaneo" manifestato da alcuni studenti tra i 13 e i 15 anni.

Insieme al personale sanitario sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Vimercate con l'ausilio dei tecnici dell'Ats che ora stanno effettuando gli accertamenti per capire la natura del prurito e individuarne le cause. Glui studenti - tutti in buone condizioni di salute - sono stati accompagnati all'ospedale di Vimercate per effettuare alcuni accertamenti. Intanto sono in corso le verifiche per capire quale sia la causa all'origine del disturbo.

Al momento è esclusa l'ipotesi di una possibile reazione a un eventuale spray al peperoncino perchè la sostanza avrebbe necessariamente causato anche disturbi a livello respiratorio e bruciore agli occhi. Nella giornata di mercoledì invece a Monza al liceo artistico Nanni Valentini è stato vaporizzato in aria dello spray al peperoncino ed è stato necessario evacuare l'intera struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monza insieme agli agenti della Questura.