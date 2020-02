"Chiuso perchè il virus contagia solo dalle 18", il post del locale costretto a chiudere

"Chiuso perchè il virus contagia solo dalle 18 alle 6". Questo il cartello, a metà tra l'ironia e la polemica, postato sulla pagina social del New Haeven Door, pub di Seregno che, in seguito all'ordinanza emanata nella serata di domenica da Regione Lombardia con le misure per il contenimento del contagio da Coronavirus, è stato costretto alla chiusura almeno fino a domenica 1 marzo.

"I nostri orari di lavoro vanno dalle 19.30 alla 1 in settimana e nel weekend la chiusura è posticipata alle 3. Praticamente noi per una settimana siamo costretti a restare totalmente chiusi" spiega Lisa Garavini, titolare del pub. "Non si riesce a capire il motivo per cui un pub debba restare chiuso mentre un ristorante può lavorare" aggiunge "Qui da noi nelle sere in settimana se entrano venti persone è già tanto mentre in un bar al mattino per colazione ci saranno almeno cento persone".

"Avrei condiviso di più una misura che contemplava l'accesso al locale solo su prenotazione per non sovraffollare perchè limitando le aperture solo in determinati orari comunque ci sono locali che a pranzo registrano anche centocinquanta coperti. Noi abbiamo comunque delle scadenze da pagare tra cui la Siae la prossima settimana, l'affitto e l'imposta comunale sull'affissione: una settimana di stop ci danneggia".

"Non capisco perchè alcuni locali sì e altri no. Se siamo in una situazione di emergenza si sarebbe dovuto chiudere tutto oppure lasciare ai singoli la possibilità di decidere se uscire o meno" conclude la titolare che per non dover buttare tutte le materie prime fresce acquistate sta valutando di aprire modificando gli orari dell'attività, per accogliere i clienti almeno a pranzo.