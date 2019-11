Prende a pugni l'auto dell'Esercito in stazione: denunciato 23enne a Monza

Ha iniziato prendendo a calci e pugni un cartellone pubblicitario poi ha sferrato un pugno al fuoristrada dell'Esercito in stazione a Monza. Attimi di follia nella serata di lunedì in via Arosio quando il personale in divisa ha fermato per un controllo un ragazzo gambiano di 23 anni che aveva assunto un comportamento particolarmente molesto.

Sul posto poco dopo le 20 del 25 novembre è intervenuta anche la volante della polizia di Stato che ha identificato il 23enne che era in possesso solo di una tessera della Caritas di Forlì e lo ha denunciato. Sul conto del giovane - che secondo quanto reso noto ha assunto un atteggiamento poco collaborativo - sono risultati alcuni precedenti per reati connessi allo spaccio di droga e alcuni ordini di allontanamento non rispettati.

Solo la settimana scorsa un altro giovane gambiano era stato fermato e controllato nell'area della stazione e arrestato perchè sul suo conto era emerso un ordine di carcerazione per scontare una pena di otto mesi. L'amico che era insieme al giovane straniero invece è scappato via buttando a terra 23 grammi di marijuana.