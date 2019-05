Pugno al volto all'autista del bus perchè non lo fa salire a bordo al di fuori della fermata: denunciato

Interruzione di pubblico servizio e lesioni personali. Doppia denuncia per un uomo di 46 anni, di Bari che giovedì pomeriggio a Sesto San Giovanni, alle porte della Brianza, ha sferrato un pugno al volto a un autista di autobus di linea di 28 anni che si era rifiutato di farlo salire sul mezzo pubblico aprendogli le porte in un punto dove non era prevista alcuna fermata.

L'intera scena si è svolta sotto gli occhi dei passeggeri a bordo del pullman che dal comune dell'hinterland milanese conduce fino a Nova Milanese, in Brianza. Sono stati proprio i viaggiatori, attoniti, per quanto stava accadendo, a dare l'allarme e a far accorrere sul posto una volante della polizia di Stato del commissariato cittadino.

I fatti sono avvenuti a pochi passi da piazzale Primo Maggio, quando ormai il mezzo aveva lasciato l'area degli autobus e aveva iniziato la marcia verso la destinazione: tra l'autista e il passeggero a terra è nata una discussione dovuta proprio al rifiuto del primo di fronte alla richiesta dell'uomo di salire a bordo nonostante in quel punto non ci fosse una fermata. Per chiarire le proprie motivazioni e spiegare il diniego, come riporta Il Giorno Milano, il guidatore si sarebbe sporto dal finestrino e in quel momento sarebbe stato colpito con un violento pugno al volto che lo avrebbe fatto accasciare sul sedile.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti che si sono subito messi sulle tracce dell'aggressore che è stato fermato e denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali. L'autista invece è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale per una ferita al volto.