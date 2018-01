Pugno a una compagna di classe: studente rischia la denuncia

Ha perso la testa e – senza un motivo apparente – ha sferrato un brutto colpo al volto a una compagna di classe. Colpita all’improvviso e tramortita da un violento manrovescio, la ragazza ha subito la rottura del labbro e ha perso sangue.

Uno studente 18enne portato in caserma con i genitori e una studentessa finita al pronto soccorso dell’ospedale di Desio con lievi ferite. E’ il bilancio di un intervallo turbolento all’Iis Majorana di via De Gasperi, lunedì mattina alle 11.15, a Cesano Maderno.

Almeno in apparenza, tra i due studenti non c’erano mai stati attriti. Il ragazzo, in cura per problemi psicologici, non aveva mai manifestato livore contro la ragazza, una sua compagna di classe. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri di Desio. Ora i genitori della ragazza stanno valutando se denunciare lo studente.