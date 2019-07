Bimba di due anni in ospedale dopo la puntura di un'ape: attimi di paura a Lentate sul Seveso

Grande spavento martedì pomeriggio a Lentate sul Seveso, dove una bimba di due anni - secondo quanto riportato dall’azienda regionale emergenza urgenza - è stato punto da sul naso da un'ape.

Tutto è accaduto intorno alle 14.20 nei pressi della strada nazionale dei Giovi. La mamma, temendo il peggio, ha chiamato il 118 e sul posto sono intervenuti in codice giallo i sanitari della croce rossa di Saronno.

Al loro arrivo, però, i sanitari hanno scoperto che la situazione, fortunatamente, era meno grave del previsto. La piccola non presentava alcun edema ed era sveglia e collaborativa, ma per precauzione è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Saronno in codice verde.