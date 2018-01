Legionella, dopo la bonifica sabato riapre il centro sportivo NEI

Dopo le operazioni di bonifica il centro sportivo NEI a Monza riapre sabato 20 gennaio.

Sono terminate nel pomeriggio di giovedì le operazioni di bonifica effettuate in seguito al rinvenimento di concentrazioni del batterio relativo alla legionella nell'acqua degli spogliatoi.

Le operazioni di “shock termico”, per portare l'acqua a temperature elevate e debellare le concentrazioni batteriche, sono iniziate martedì 16 gennaio. Il trattamento - predisposto dai tecnici del Comune, coadiuvati dal prof. Marco D’Orso docente presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Milano Bicocca e incaricato di redigere il Documento per la Prevenzione e il Controllo del rischio - si era reso necessario dopo i controlli periodici eseguiti che avevano dato esito positivo. Nessun allarme invece per l'acqua della piscina: le concentrazioni batteriche sono state rintracciate soltanto negli spogliatoi.

Il Comune, prima di riaprire il centro sportivo al pubblico, ha deciso di anticipare a venerdi' mattina un intervento di disinfezione chimica già programmato per la prossima settimana: un’azienda specializzata introdurrà nell’impianto un prodotto specifico con proprietà antibatteriche. Il Centro Sportivo Nei riaprirà tutti gli spazi sabato 20 gennaio alle 8.00.