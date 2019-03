A Monza arriva la Questura, chiude e si trasferisce il commissariato di viale Romagna

Da domenica 14 aprile prenderà il via ufficialmente l'attività della Questura di Monza. Per consenitre il trasferimento degli uffici e il trasloco dei locali in via Montevecchia però a partire da venerdì 5 aprile, il commissariato di viale Romagna chiuderà al pubblico alcuni uffici.

Le chiusure degli uffici

L'ufficio Denunce rimarrà chiuso sabato e domenica 6-7 aprile 2019 e riaprirà lunedì 8 aprile presso la nuova sede di via Montevecchia. L'ufficio Immigrazione rimarrà aperto fino a venerdì 5 aprile 2019 in via Romagna 40, sarà chiuso lunedì 8 aprile 2019 per verifiche tecniche e riaprirà al pubblico martedì 9 aprile presso la nuova sede di via Montevecchia.

L'ufficio Licenze/Armi rimarrà aperto fino al 5 aprile 2019 in via Romagna 40, sarà chiuso lunedì 8 aprile per verifiche tecniche e riaprirà al pubblico il 9 aprile 2019 presso la nuova sede di via Montevecchia. L'ufficio Passaporti sarà aperto fino a martedì 9 aprile 2019 presso la sede di via Romagna 40 e riaprirà il giorno 11 aprile presso la nuova sede di via Montevecchia.

Il Nuovo Questore Michele Sinigaglia

Michele Davide Sinigaglia è il nuovo Questore di Monza. Sinigaglia prende il posto di Angelo Re, Dirigente del commissariato di Monza fino a fine marzo, prima del trasferimento a Sondrio avvenuto in seguito alla sua promozione a Questore.

Il nuovo Dirigente Superiore della polizia di Stato si insedierà ufficialmente a Monza a partire dal 14 aprile. Sinigaglia è stato trasferito dalla Segreteria del Dipartimento di Polizia di Stato dove ricopre il ruolo di Consigliere Ministeriale Aggiunto.