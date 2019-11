Raccolta di cibo per gli amici a quattro zampe in Brianza

Sabato prossimo, 9 novembre, la Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente (di cui fa parte ENPA), in collaborazione con Esselunga, organizza una raccolta alimentare per aiutare cani e gatti in difficoltà. Diverse associazioni animaliste saranno presenti in molti punti vendita Esselunga del nord e centro Italia per raccogliere cibo per gli animali ospitati nei rifugi e accuditi nelle colonie feline.

Raccolta all'Esselunga di Lissone

Saranno presenti anche le volontarie dell’ENPA di Monza e Brianza al supermercato Esselunga presso il centro commerciale di Lissone in Via Novelli (SS36 Valassina, uscita Lissone centro) dalle 10.00 alle 20.00 orario continuato. Enpa infatti sfama numerosi gatti liberi, a cominciare dai quasi 40 mici della colonia felina del vecchio canile di Monza in Via Buonarroti, e aiuta anche diversi tutori di colonie in difficoltà. La nostra richiesta è pertanto principalmente di cibo per gatti, preferibilmente umido in buste o lattine.

Come funziona la raccolta?

Per vostra comodità, all’entrata del supermercato verrà distribuita, a chi lo desidera, una busta della spesa assieme a un mini volantino che spiega brevemente le attività della Sezione e i prodotti alimentari che più servono. I prodotti selezionati vanno pagati regolarmente alle casse e poi consegnati alle volontarie al banco ENPA vicino all’uscita, dove verranno smistati e registrati. Chi dona anche una sola scatoletta o busta di cibo potrà scegliere una delle figurine di ringraziamento che ritraggono qualcuno dei gatti delle colonie aiutate grazie alla raccolta, mentre ai più piccoli verranno regalati dei palloncini.

ENPA ringrazia Esselunga per questa iniziativa solidale e naturalmente i clienti che vorranno dare una mano ai tanti animali che non hanno la fortuna di avere una famiglia. Un grazie infine per l'organizzazione va a Barbara Zizza, presidente di LEIDAA Monza e Brianza.