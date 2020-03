Coronavirus, la croce rossa di Monza lancia una raccolta fondi: "Aiutateci a comprare due ambulanze"

L'obiettivo della croce rossa di Monza è uno solo: comprare due ambulanze per la città. Mezzi necessari in questo momento di emergenza in cui gli interventi sono cresciuti a dismisura.

E per questo nei giorni scorsi è stata lanciata una nuova raccolta fondi. "La campagna — spiegano i soccorritori — è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione con Dario Lessa (insegnante, scrittore e giornalista monzese) che ha preso a cuore la richiesta coinvolgendo numerosi volti noti". I primi a raccogliere l'invito sono stati i monzesi Aldo Baglio e Silvana Fallisi che, con il loro sorriso, hanno abbracciato la causa del comitato cittadino della Croce Rossa. Ma non solo: in poche ore si sono aggiunti anche gli appelli di Memo Remigi, Francesco Baccini, Mimmo Calopresti, Vincenzo Albano, Omar Pedrini, Alfredo Colina e Luisa (Lu) Colombo, Silvia Motta, Maria Grazia Cucinotta.

Ogni ambulanza costa circa 80mila euro. Le donazioni si possono effettuare sia sulla piattaforma Gofundme, sia attraverso un bonifico bancario (IT11I0844020400000000282216 – BCC di Carate Brianza – Filiale di Monza)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I numeri della croce rossa di Monza in piena emergenza

La Croce Rossa di Monza impiega 380 volontari e 9 dipendenti in servizio 24 ore al giorno per tutta la settimana. Le ambulanze a disposizione sono quattro (di cui due impegnate sul servizio 118, una deve rimanere ferma per backup mezzi 118 e la quarta per dimissioni e trasporti ospedalieri). Inoltre la croce rossa del capoluogo brianzolo ha a disposizione un furgone per il trasporto dei disabili, un furgone per il trasporto del materiale e quattro automobili.