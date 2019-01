Tassista eroe travolto, raccolta fondi dei colleghi per ricordare Eugenio Fumagalli

Una raccolta fondi per acquistare un defibrillatore in memoria di Eugenio Fumagalli, il tassista eroe morto sulla Milano Meda alle 3:30 del 13 gennaio, travolto e ucciso dopo essersi fermato a soccorrere due ragazzi tamponati da un'auto pirata. Alla guida un ragazzo, rintracciato dalla polizia e arrestato. L'hanno organizzata i tassisti milanesi colleghi di Fumagalli di Official Taxi Service di Milano, gli stessi che all'indomani dell'incidente avevano listato i taxi con un fiocco nero in segno di lutto.

La raccolta fondi è finalizzata all'acquisto di "un defibrillatore portatile - si legge sulla pagina Facebook ufficiale dell'associazione - che sarà consegnato a personale competente". In base alla somma raccolta i tassisti valuteranno se comprare una o due apparecchiature.

Le donazioni si possono effettuare tramite bonifico bancario a Taxi Service Milano Associazione No Profit - IT 14 U 05584 01716 000 000 000 055. Causale: In memoria di Eugenio Fumagalli. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dell'associazione.