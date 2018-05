Paura al Parco di Monza: accoltellata all'addome una ragazzina di 15 anni

Paura al parco di Monza nel pomeriggio di domenica 20 maggio dove una ragazzina di 15 anni è stata accoltellata all'addome con un'arma bianca.

Tutto è accaduto intorno alle 17.40 nei pressi della porta di Villasanta, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. La giovane, soccorsa dai sanitari del 118, è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Monza. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato una ferita non particolarmente profonda.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monza che mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda.