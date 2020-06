Desio, si sente male e cade a terra sbattendo violentemente la testa: ragazza in coma

Ha avuto un mancamento, ed è caduta al suolo sbattendo violentemente la testa sull'asfalto. Un impatto tremendo, tanto da essere trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale. È successo in via Milano a Desio nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 14.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che la giovane stesse camminando lungo la strada quando a causa di un malore si è accasciata al suolo. Sono subito scattati i soccorsi e sul posto è intervenuta un'ambulanza. La giovane, soccorsa dai sanitari, è stata poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Desio, secondo quanto trapelato sarebbe in coma.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Desio che hanno svolto i rilievi del caso.