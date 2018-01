Ragazza derubata in stazione: ladro le strappa il telefono di mano nel sottopasso

Due scippi in due giorni a Monza. Sabato pomeriggio è toccato a una pensionata, derubata della borsa con soldi e documenti mentre attendeva l'autobus in via Boito. Domenica invece, nel pomeriggio, vittima di un secondo furto, in stazione, è stata una ragazza che era appena scesa da un convoglio.

E' successo nel pomeriggio di domenica quando la giovane, una viaggiatrice seduta a bordo di un convoglio Milano-Bergamo, dopo essere salita alla stazione del capoluogo lombardo, ha iniziato a usare il suo smartphone. La viaggiatrice poi è scesa alla stazione di Monza ma qui è stata vittima di uno scippo.

Quando ha imboccato il sottopasso, un ragazzo straniero, un nordafricano secondo quanto descritto dalla vittima, le ha strappato il cellulare di mano, fuggendo via in direzione dei binari. L'episodio è stato denunciato alla polizia di Stato che ora indaga per risalire al responsabile.