Monza, ragazzina soccorsa in via Bergamo per il troppo alcol: in ospedale 14enne

L'ambulanza che fatica a farsi largo tra la folla in un sabato sera di luglio, a Monza. Giovani che affollano via Bergamo, la strada della movida del capoluogo brianzolo tra cui anche tanti giovanissimi. E una ragazzina a terra, colta da un malore causato probabilmente dall'eccessiva assunzione di alcol. E' accaduto poco prima della mezzanotte dell'11 luglio quando una 14enne è stata raggiunta da un equipaggio della Croce Rossa di Villasanta a bordo di un'ambulanza.

In seguito a una chiamata di soccorso il personale sanitario ha prestato le prime cure alla ragazzina per cui l'intervento era scattato in codice giallo: fortunatamente le condizioni della minore non sono risultate critiche e la studentessa è stata ccompagnata in codice verde in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stata raggiunta dai genitori. In seguito all'accaduto - per cui resta da accertare come si sia procurata l'alcol la giovane o da chi le sia stato somministrato - sono state allertate le forze dell'ordine.

Alcol a minori: controlli e multe

Nello stesso fine settimana inoltre la polizia locale di Monza è intervenuta in centro con un servizio specifico di contrasto all'abuso di alcol e alla vendita di alcolici a minori. Nella nottata di sabato sono stati effettuati una serie di controlli da parte di una squadra di agenti della sezione Annonaria lungo le vie della movida monzese: tra le violazioni contestate anche due a carico di locali in via Bergamo per la violazione del divieto di somministrazione di alcol a minori e in piazza Indipendenza per vendita di alcol oltre l'orario consentito. Numerose alche le multe scattate in violazione del regolamento comunale per il consumo di alcol in strada.